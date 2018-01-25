بالفيديو..وزير التجارة: الأزمة الاقتصادية انتهت وتحرير سعر الجنيه قرار سليم

حسين رجب قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الاقتصادية انتهت بفعل إجراءات الإصلاح التي اتخذت، واصفا خطوة تحرير سعر الجنيه في نوفمبر 2016 بأنها "قرار سليم"جاء ذلك في حوار مساء اليوم الخميس أجرته الإعلامية أمل الحناوي مع الوزير واستمر نحو 30 دقيقة، عبر فضائية روسيا اليوم R

حسين رجب

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الاقتصادية انتهت بفعل إجراءات الإصلاح التي اتخذت، واصفا خطوة تحرير سعر الجنيه في نوفمبر 2016 بأنها “قرار سليم”

جاء ذلك في حوار مساء اليوم الخميس أجرته الإعلامية أمل الحناوي مع الوزير واستمر نحو 30 دقيقة، عبر فضائية روسيا اليوم RT

وعن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمصر الشهر الماضي، قال طارق قابيل، إن الزيارة هامة جدا، وكان من أهم نتائجها، توقيع مشروع الضبعة، وهو مشروع مهم جدا لمصر.

وحول إنشاء منطقة صناعية روسية بمصر، أضاف قابيل، أن تشجيع الاستثمار الأجنبي هدف قومي لنا، وتحدثنا بخصوص تلك المنطقة منذ عام مع الجانب الروسي، بهدف توطين الصناعات الثقيلة والمتوسطة وجلبها لمنطقة قناة السويس بجانب استفادة روسية من وجود الاتفاقية الحرة مع الدول العربية وتركيا والكومسيا وغيرهم مما يسمح بزيادة الاستثمارات.

ونفى أن يكون هناك عقبات لبدء المشروع، مشددا على أن هناك مفاوضات بشأن الأمر، للوصول لأفضل صياغة لإنشاء هذه المنطقة.

وعن القمح الروسي ومميزاته، أوضح أن مصر أكبر ثاني دولة مستوردة للقمح، مشيرا إلى أن وزارة التموين تدرس الجودة والسعر، وروسيا منافسة في هذا السياق.

وأشار إلى أن مصر كانت قبل 4 سنوات كل لديها مشاكل عديدة في مجالات بينها الطاقة والعملة واليوم مع الاصلاح الاقتصادي، هناك تغير غير مسبوق في مجالات بينها البنية التحية وتطوير الموانئ وتحسن الطاقة بخلاف حزم لدعم الأكثر احتياجيا وحزم تشريعية لتحسين أجواء الاستثمار.

وأكد أن محور تنمية قناة السويس من المحاور الاستراتيجة لمصر وبه فرص استثمارية كبيرة في المجالات الصناعية واللوجستية، لافتا إلى أن هناك شركات كبيرة تستثمر في منطقة قناة السويس

وعن الأوضاع الأمنية، أكد أن الأوضاع الأمنية تسمح بعودة الاستثمارات في ظل استقرار سياسي وأمني وعودة مصر للأسواق العالمية

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن مصر شهدت في الأربعة أشهر الماضية زيادة فى معدل النمو الصناعى، بنسبة نمو 40 % فى الصناعة ، مما يساهم فى زيادة نسبة التشغيل وزيادة الاستثمارات الجديدة

وأوضح أن الدولة استطاعت خفض عجز الميزان التجاري خلال العامين الماضيين بحوالى 20 مليار دولار.

وحول العلاقات الثنائية مع تركيا وقطر في ظل الأزمات معهما، أكد وزير التجارة والصناعة، أن هناك فصل بين العلاقات السياسية، والعلاقات التجارية، موضحا أنه يوجد استثمارات قطرية وتركية، ومصر تحمى المستثمر أيا كانت جنسيته، طالما قبلنا استثماراته في مصر.

وأوضح أن تحرير سعر صرف الجنيه كان قرارًا سليما 100% وقد جاء متاخرًا ولم يلحق ضررًا بالاقتصاد ، حتى وإن كان تبعه بعض العواقب الوقيتة مثل زيادة الأسعار.

وشدد على أن الدولة خصصت حزمة 85 مليار جنيه لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا.