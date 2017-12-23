بالفيديو…وزيرالنقل: سعر جديد لتذكرة المترو منتصف 2018

حسب عدد المحطات أحمد صبريقال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، إنه سيطبق نظام جديد لتسعير تذكرة المترو منتصف 2018. وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد، أنه يتجه إلى هذه الخطوة حتى لا ينهار مرفق المترو. وقال وزير النقل لو انهار المترو، ستك

حسب عدد المحطات

أحمد صبري

قال وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم السبت، إنه سيطبق نظام جديد لتسعير تذكرة المترو منتصف 2018.

وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد، أنه يتجه إلى هذه الخطوة حتى لا ينهار مرفق المترو.

وقال وزير النقل لو انهار المترو، ستكون سعر تذكرة وسائل المواصلات العامة أربع أضعاف”، مؤكدا أن المترو يوفر الوقت والراحة والمال.

وأكد أن الخط الأول للمترو يحتاج إلى 25 مليار جنيه ولا يجدهم، مشيرا إلى أن سياسة التسعير الحالية لتذكرة المترو خاطئة

وأوضح أنه منذ بدء عمل المترو ونظام التسعير خاطئ مما جعل بعد 30 عاما لا حصيلة، مشددا على أنه سيبدأ خطة تسعير جديدة لتذكرة المترو من منتصف العام المقبل حسب عدد المحطات



