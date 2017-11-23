بالفيديو والصور.. أسرار فندق يحتجز فيها أمراء سعوديون

وفق ما نقلته بي بي سي في تقرير متلفز حسين رجب بث قناة بي بي سي البريطانية، اليوم الخميس، تقريرا متلفزا مدته نحو 3 دقائق، من داخل فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعوديّة الرياض، والذي تحتجز فيه السلطات السعودية رجال…

وفق ما نقلته بي بي سي في تقرير متلفز



حسين رجب

بث قناة بي بي سي البريطانية، اليوم الخميس، تقريرا متلفزا مدته نحو 3 دقائق، من داخل فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة السعوديّة الرياض، والذي تحتجز فيه السلطات السعودية رجال الأعمال، منذ 4 نوفمبر الجاري.

وبحسب موقع بي بي سي : “فعشرات من الشخصيات السعودية المهمة وأمراء سعوديون يعتقد أنهم محتجزون في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض”.

وأضاف الموقع في استعراضه للمادة المتلزة “الكثير من أسمائهم لا تزال سرا ولم يكشف عنها، لكن يقال أن من بين المحتجزين 11 أميرا على الأقل اعتقالهم يأتي ضمن ما وصف أنه حملة لمكافحة الفساد يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

وكشف بي بي سي خلال هذا التقرير أن مراسلتها ليز دوسيت هي أول صحفية تسمح لها السلطات السعودية الدخول إلى الفندق.

ولا يظهر الفيديو المنشور لدى بي بي سي وجوه الأمراء، غير إنها يكشف عن مستوى رفاهية غير مسبوق لفندق وصف في تقارير عديدة بأنهم أكثر مقار الاحتجاز رفاهية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد محمد بن سلمان وعضوية عدد من روؤساء الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، واحتجاز عدد من الأمراء والمسئولين وخضوعهم للتحقيق والاستجواب بتهمة الفساد، وتجميد الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمحتجزين.

وطالت انعكاسات تلك الأحداث أسواق العملة والبورصات بالمنطقة العربية وأخرى أجنبية، خاصة أن أسماء المحتجزين والمتهمين تضمنت عددا من كبار رجال الأعمال لديهم استثمارات ضخمة فى عدة أسواق عربية وأجنبية.

ومن أبرز المحتجزين بالفندق، ولهم استثمارات في مصر الأمير الوليد بن طلال، و صالح عبدالله كامل.