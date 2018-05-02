بالفيديو.. وائل جسار: «حب وماتحبش» حققت تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور

أحمد حمديقال النجم اللبناني وائل جسار إن أغنيته الجديدة التي قام بطرحها الفترة الماضية للجمهور العربي "حب وماتحبش" حققت تفاعلا كبيرا مع الناس والكليب الذي قام بتصويره للأغنية في مصر أحبه الكثيرون، وحصل على المرتبة الأولى في تطبيق أنغامي الشهير.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن ذلك النجاح يعود ل

أحمد حمدي

قال النجم اللبناني وائل جسار إن أغنيته الجديدة التي قام بطرحها الفترة الماضية للجمهور العربي “حب وماتحبش” حققت تفاعلا كبيرا مع الناس والكليب الذي قام بتصويره للأغنية في مصر أحبه الكثيرون، وحصل على المرتبة الأولى في تطبيق أنغامي الشهير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن ذلك النجاح يعود لحب الناس وإيمانهم به وبأعماله الفنية دائما، مؤكدا أنهم الداعم الأكبر لمسيرته الفنية.

وأشار جسار إلى أن فكرة الأغنية والكليب جاءته من حينما يكبر الإنسان يظل يسترجع ذكريات طفولته، ومرحلة الدراسة، وذلك أثر في الناس كثيرا، وتم تصويرها في العديد من الأماكن بمصر حتى تظهر بشكل مميز.

ولفت النجم اللبناني إلى أن أغنية الملحن عمرو مصطفى الجديدة كراكيب التي قام بطرحها مؤخرا مشابهة لحد كبير لأغنيته حب وماتحبش، مؤكدا أن عمرو فنان جيد.

