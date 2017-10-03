بالفيديو هل يحضر الرئيس مباراة مصر والكونغو؟

حسين رجب قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى "سيتابع بشكل كبير" لمباراة مصر والكونغو المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، والتى تأتى فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 فى روسيا.وأوضح الوزير فى تصريحات للإعلامي مدحت شلبي في برنامجه "مساء الأنوار" على

حسين رجب

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى “سيتابع بشكل كبير” لمباراة مصر والكونغو المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، والتى تأتى فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 فى روسيا.

وأوضح الوزير فى تصريحات للإعلامي مدحت شلبي في برنامجه “مساء الأنوار” على فضائية “أون سبورت”، أن “الرئيس سيتابع مباراة مصر أمام الكونغو بشكل كبير، ولكن افتتاح بعض المشروعات قبيل احتفالات السادس من أكتوبر سيجعل حضوره المباراة صعبا”.

وأكد أن جدول الرئيس مزدحم في هذا الشهر، معربا عن تمنيه حضوره للمباراة.

وأشار إلى احتمالية حضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للمباراة، مؤكدا حضور عدد من الوزراء لم يسمهم.

والمباراة أحد الفرص الهامة لمصر حال فوزها للوصول إلى مونديال روسيا، ووصفها وزير الرياضة أنها ربما المبارة الأهم في الـ 28 عاما الأخيرة.