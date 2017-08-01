بالفيديو.. هدف محمد صلاح في مرمى بايرن ميونخ

متابعات:توج الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات كأس أودي الودية. وعززجهوده في الدقيقة 34، بعدما تمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني، من ضربة رأس، إثر هجمة رائعة للريدز بدأت بكعب من سادي

متابعات: