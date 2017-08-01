بالفيديو.. هدف محمد صلاح في مرمى بايرن ميونخ

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توج الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات كأس أودي الودية. وعززجهوده في الدقيقة 34، بعدما تمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني، من ضربة رأس، إثر هجمة رائعة للريدز بدأت بكعب من ساديو ماني إلى مورينو الذي سدد كرة قوية يبعدها الحارس وتمر بالعرض تجد رأس «صلاح» الذي وضعها في الشباك، واستمر الجناح الدولي في أرضية الملعب مع انطلاق الشوط الثاني، وغادره في الدقيقة 68، ضمن مجموعة من التغييرات أجراها المدرب يورجن كلوب.