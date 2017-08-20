بالفيديو .. هدف كهربا في مرمى الفيحاء السعودي

المال – خاص اكتسح فريق الاتحاد السعودي، مضيفه الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين. والفوز هو الأول لفريق الاتحاد هذا الموس

المال – خاص

اكتسح فريق الاتحاد السعودي، مضيفه الفيحاء بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

والفوز هو الأول لفريق الاتحاد هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثامن، في حين مني الفيحاء بهزيمته الثانية على التوالي، ويظل دون نقاط في المركز الـ 13 وقبل الأخير.

ومنح البرتغالي أدميلسون دياز هدية مجانية للاتحاديين في الدقيقة 30 بتسجيله بالخطأ في مرماه ولكن سرعان ما نجح الفيحاء في تعويض الهدف عندما سجل الكوستاريكي جون رويز هدف التعادل في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، فاجأ الفيحاء الجميع بإحرازه الهدف الثاني عبر المهاجم التشيلي روني فرنانديز (60)، غير أن الاتحاد الذي أجرى مدربه سييرا تغييراً موفقاً بنزول أحمد العكايشي بديلاً لعمار النجار تمكن من تعديل النتيجة عن طريق التشيلي كارلوس فيلانويفا من كرة ثابتة (71)، قبل أن يصنع نفس اللاعب الهدفين الثالث والرابع اللذين سجلهما محمود كهربا وأحمد العكايشي (83 و85)، واختتم فهد المولد مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس (88) من ركلة جزاء.