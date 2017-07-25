بالفيديو .. هدفا الأهلى في الوحدة الإماراتي

المال - خاص استعاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، توازنه سريعا، بعدما تغلب علي الوحده الإماراتي، بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السلام الدولي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل .سجل هدف اللقاء الأول، عمرو بركات

المال – خاص

استعاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، توازنه سريعا، بعدما تغلب علي الوحده الإماراتي، بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السلام الدولي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل .





سجل هدف اللقاء الأول، عمرو بركات في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول، عن طريق تسديدة ضعيفة، فشل محمد الشامسي حارس مرمي الوحدة في التصدي لها، وهو الهدف الأول للاعب مع الأهلي، في المباراة الرسمية الأولي له كلاعب أساسي.





وسجل إسلام محارب لاعب الأهلي الجديد، مشاركته الأولي مع القلعه الحمراء، ولم يكتفي لاعب سموحة السابق بهذا، بل وسجل هدف فريقه الثاني، في الدقيقة 84، مستغلا تمريرة ساحرة من حسام غالي قائد الأهلي.

