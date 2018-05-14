بالفيديو.. هبة طوجي: أغنيتي سلم على مصر أضعها في توب 10

أحمد حمدي: قالت النجمة اللبنانية هبة طوجي، إن أغنيتها التي طرحتها باللهجة المصرية الفترة السابقة سلم على مصر وحققت نجاحا كبيرا لم تتوقع أن تحقق هذا المستوى الكبير من النجاح. وأضافت في تصريحات خاصة لـ"المال"، أنها تفضل دائما انتظار نتيجة…

أحمد حمدي:

قالت النجمة اللبنانية هبة طوجي، إن أغنيتها التي طرحتها باللهجة المصرية الفترة السابقة سلم على مصر وحققت نجاحا كبيرا لم تتوقع أن تحقق هذا المستوى الكبير من النجاح.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنها تفضل دائما انتظار نتيجة أعمالها الفنية الجديد وليس توقعها، لافتة إلى أن الأغنية بلا شك حققت تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، وفي كل الوطن العربي لكونها أغنية صادقة، كما أن الجمهور طالبها بغنائها مرتين في حفلها الغنائي الأخير الذي قدمته بمصر وتحبها كأغنية لها وتضعها في قائمة التوب 10 بالنسبة لها.

ونفت مسؤوليتها والموسيقار أسامة الرحباني عن ارتفاع أسعار تذاكر الحفل؛ لأن ذلك يرجع للقائمين على التنظيم.



