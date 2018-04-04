بالفيديو.. هاني رمزي: أقدم شخصية جديدة في قسطي بيوجعني

أحمد حمدي:تمنى النجم هاني رمزي أن يعجب الجمهور بفيلمه السينمائي الجديد قسطي بيوجعني الذي يعيده لشاشة السينما بعد غياب فترة طويلة ويحمل موضوعا سيمس الصغير والكبير.وأضاف في تصريحات خاصة للمال، إنه يقدم فيه شخصية جديدة تطرح لأول مرة في السينما "محصل الأقساط"، إضافة إلى أن طريقة الضحك والكوميديا الم

أحمد حمدي:

تمنى النجم هاني رمزي أن يعجب الجمهور بفيلمه السينمائي الجديد قسطي بيوجعني الذي يعيده لشاشة السينما بعد غياب فترة طويلة ويحمل موضوعا سيمس الصغير والكبير.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال، إنه يقدم فيه شخصية جديدة تطرح لأول مرة في السينما “محصل الأقساط”، إضافة إلى أن طريقة الضحك والكوميديا الموجودة فيه مختلفة عما قدمه في أفلامه السينمائية السابقة خلال مشواره الفني الطويل.

وتابع أنه ينتظر ردود أفعال الجمهور بشكل كبير الأيام القادمة وبذل مجهود كبير مع باقي زملائه الفنانين في هذا الفيلم ولثاني مرة يجمعه تعاون فني مع المخرج إيهاب لمعي، متمنيا أن يترك الفليم علامة فنية كبيرة مع الناس ويؤثر فيهم وهذه أمنية حياته.

وأكد رمزي أن موضوع الفيلم فيه حالة إنسانية خاصة ستمس مشاعر الناس.



