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بالفيديو.. نيرمين ماهر في احتفالية المال: الفن والبيزنس وجهان لعملة واحدة

أحمد حمدي قالت النجمة نيرمين ماهر: إن المسلسلات في شهر رمضان هذا العام كانت جيدة والمنافسة بينها قوية برغم قلتها، مؤكدة المسلسلات تظلم في شهر رمضان بسبب عدم تركيز الجمهور فيها مثل السهرات وزيارة الأقارب. وأضافت في حديثها للمال في احتفاليتها باليوبيل 15: أنها شاركت في شهر رمضان في مسلسل سلسال الدم
المال - خاص 6:09 م, الأربعاء, 13 يونيو 18 6:09 م, الأربعاء, 13 يونيو 18

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أحمد حمدي

قالت النجمة نيرمين ماهر: إن المسلسلات في شهر رمضان هذا العام كانت جيدة والمنافسة بينها قوية برغم قلتها، مؤكدة المسلسلات تظلم في شهر رمضان بسبب عدم تركيز الجمهور فيها مثل السهرات وزيارة الأقارب.

وأضافت في حديثها للمال في احتفاليتها باليوبيل 15: أنها شاركت في شهر رمضان في مسلسل سلسال الدم وحقق نسبة مشاهدة كبيرة.

وتابعت تشارك في مسلسل خط ساخن وكان مفترض عرضه في شهر رمضان لكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة بسبب إصابة الفنان نضال الشافعي في قدمه.

وكشفت أيضًا أنه سيعرض لها بعد رمضان مسلسل سرايا حمدين ويتواجد فيه كوكبة من الفنانين منهم سامح حسين ورندة البحيري وهو عمل مختلف.

وعن علاقة المال بالفن قالت نيرمين ماهر: أي عمل فني قائم على وجود البيزنس وبدون المال لن يستطيع المنتج تقديم عمل فني مميز، والفن أصبح استثمارا مهما للعاملين بالميديا ودخول منتجين كثيرين للسوق أثرى هذا المجال والفن والبيزنس يعتبران وجهان لعملة واحدة.

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