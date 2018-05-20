بالفيديو.. نور: فنون مصر شركة إنتاج محترفة

أحمد حمدي:قالت النجمة اللبنانية نور بطلة مسلسل رحيم في رمضان هذا العام ، ان ما يميز العمل مع شركة انتاج فنون مصر انها محترفة جدا ومتعاونين مع بعضهم كفريق عمل وشعرت انها في ايدي امينة في العمل معهم في مسلسل رحيم .واضافت في تصريحات خاصة للمال ان سيناريو مسلسل رحيم تمت كتابته بشكل جيد ولايوجد مجال

أحمد حمدي:

قالت النجمة اللبنانية نور بطلة مسلسل رحيم في رمضان هذا العام ، ان ما يميز العمل مع شركة انتاج فنون مصر انها محترفة جدا ومتعاونين مع بعضهم كفريق عمل وشعرت انها في ايدي امينة في العمل معهم في مسلسل رحيم .

واضافت في تصريحات خاصة للمال ان سيناريو مسلسل رحيم تمت كتابته بشكل جيد ولايوجد مجال لقلب المشاهد وتنفيذها بسرعة لان فريق العمل انتهى من تصوير العديد من مشاهده قبل رمضان ويتبقى نسبة بسيطة فقط ولم نستلمه على الهواء في رمضان.

وتابعت ان فنون مصر شركة مميزة وتحترم عملها الفني وكل شخص فيها مسؤول عن تنفيذ عمل معين.

