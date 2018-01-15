بالفيديو… موسى يبكي على الهواء: الصعيد فيها رجالة

المال - خاصبكى الإعلامي أحمد موسى على الهواء مباشرة، تأثرًا بتصريحات وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبوبكر الجندي عن أبناء الصعيد.وكان الجندي، الذي تقلد منصبه الجديد قبل يومين، قال في نصريحات تلفزيونية إنه سيعمل على تنمية القرى حتى لا يخرج منها أبناء الصعيد ويسببوا عشوائيات في المدن.وقال

المال – خاص



بكى الإعلامي أحمد موسى على الهواء مباشرة، تأثرًا بتصريحات وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبوبكر الجندي عن أبناء الصعيد.





وكان الجندي، الذي تقلد منصبه الجديد قبل يومين، قال في نصريحات تلفزيونية إنه سيعمل على تنمية القرى حتى لا يخرج منها أبناء الصعيد ويسببوا عشوائيات في المدن.





وقال النائب البرلماني مصطفى سالم مع موسى في مداخلة على برنامجه “على مسئوليتي” إن هناك غضبا برلمانيا واسعا من تصريحات الوزير، وعلى رأسهم علي عبدالعال رئيس المجلس، وإن مجلس النواب لن يتراجع حتى محاسبة الوزير ومساءلته.

وقال موسى باكيا: “الصعيد فيها رجالة .. خرجت جمال عبدالناصر ورفاعة الطهطاوي .. متشكرين يا سيادة الوزير”.