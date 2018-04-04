بالفيديو.. منى إش إش: سأقدم برنامجا اجتماعيا

أحمد حمدي:كشفت الفنانة منى إش إش أنها تنوي تقديم برنامج اجتماعي، كما تسعى لتقديم حفلات غنائية الفترة القادمة بعد تركيزها في التمثيل.وقالت إش إش في تصريحات خاصة لـ"المال"، إن الساحة الفنية أصبحت كبيرة وفيها أنماط كثيرة من المطربين والمطربات وكل الأعمار ويوجد إنتاج كبير، لذلك الساحة أصبحت ممتئلة م

أحمد حمدي:

كشفت الفنانة منى إش إش أنها تنوي تقديم برنامج اجتماعي، كما تسعى لتقديم حفلات غنائية الفترة القادمة بعد تركيزها في التمثيل.

وقالت إش إش في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن الساحة الفنية أصبحت كبيرة وفيها أنماط كثيرة من المطربين والمطربات وكل الأعمار ويوجد إنتاج كبير، لذلك الساحة أصبحت ممتئلة مما أدى لعدم قدرة بعض المواهب على أخذ فرصتهم الكافية في مجال الغناء مقارنة بأصوات أخرى.

وكشفت أنها تهتم بمعاني وكلمات الأغنية في المقام الأول حتى لو لم يكن إحساس المطرب ليس مميزا، وكذلك صوته ليس قويا الأهم أن تكون الأغنية ذات معنى وهادفة بشكل كبير.

ولفتت إيضا إلى أنها تحب أغنيات المهرجانات طالما لاتوجد فيها كلمة سيئة ولايكون فيها أي إسقاطات رديئة، مشيرة إلى أن الفن هو عنوان لتقدم البلاد والشعوب.

وأكدت أن الأغنية الشعبية ليست عيبا وليس ضروريا أن تكون معقدة وتحمل فلسفة طالما نستطيع من خلالها تصويل رسالتنا منها للجمهور فذلك يكون في حد ذاته نجاحا للمطرب.



