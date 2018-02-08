بالفيديو ..مليونيرة سعودية تبحث عن زوج على الهواء مباشرة

متابعات فاجأت مليونيرة سعودية متابعي أحد البرامج التلفزيونية عندما أبدت في مداخلة عبر الهواء مباشرة رغبتها الزواج من أي شخص والإنجاب منه ولو كان متزوجا، وفق تقرير ما نقله موقع روسيا اليوم. وقالت المواطنة السعودية وتدعى "حصة"، وهي من الرياض،…

متابعات







فاجأت مليونيرة سعودية متابعي أحد البرامج التلفزيونية عندما أبدت في مداخلة عبر الهواء مباشرة رغبتها الزواج من أي شخص والإنجاب منه ولو كان متزوجا، وفق تقرير ما نقله موقع روسيا اليوم.







وقالت المواطنة السعودية وتدعى “حصة”، وهي من الرياض، إن والدها تاجر وتوفى ولم يزوجها، وأضافت أنها ورثت ملايين الريالات من أبيها، وكانت موظفة، مشيرة إلى أنها تبحث عن الزواج، وأنها راضية بالتعدد العادل الذي لا يظلم فيه الزوج زوجاته.







وتابعت “حصة” أنها لا تريد أحدا يطمع في مالها، بل تريد زوجا ترزق منه بطفل.







واشترطت المليونيرة موافقة زوجته الأولى إن كان متزوجا.





