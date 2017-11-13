متابعات: تعادل المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره الغاني على أرض الأخير ووسط جماهيره بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد بملعب «بابا يارا» بمدينة كيب كوست الغانية في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. وكان المنتخب المصري قد ضمن التأهل

متابعات: تعادل المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره الغاني على أرض الأخير ووسط جماهيره بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد بملعب «بابا يارا» بمدينة كيب كوست الغانية في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.





وكان المنتخب المصري قد ضمن التأهل إلى كأس العالم في روسيا بصورة رسمية منذ فوزه على الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات، حيث خاض مواجهة غانا بقوام من غير الأساسيين.

تقدم محمود عبدالرازق «شيكابالا» للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من اللقاء، وتعادل لغانا أدوين جياسي في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة 13 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات، ثم أوغندا بتسع نقاط، يليه منتخب غانا بسبع نقاط، وأخيرا الكونغو بنقطتين فقط.. بالفيديو.. ملخص مباراة غانا ومصر في تصفيات كأس العالم



