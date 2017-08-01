بالفيديو.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام بايرن ميونخ

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قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات كأس أودي الودية.
وقدم الفرعون المصري شوط أول قوي، شكّل خلاله خطورة كبيرة على دفاعات بايرن ميونخ، مستغلًا انطلاقاته السريعة في الناحية اليمنى، وأهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 12، عندما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بيمناه صاروخية يتصدى لها الحارس، فيما تعرض لتدخل عنيف من جانب ماتس هوميلس، في الدقيقة 22، ليسقط على أرضية الملعب، وسط تحذير قوي من الحكم للاعب بايرن.