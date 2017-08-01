بالفيديو.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام بايرن ميونخ

متابعات:قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات كأس أودي الودية.وقدم الفرعون المصري شوط أول قوي، شكّل خلاله خطورة كبيرة على دفاعات بايرن ميونخ، مستغلًا انطلاقاته السريعة في النا

متابعات:



قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات كأس أودي الودية.



