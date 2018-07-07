بالفيديو..مكرم أحمد: مارست سلطاتى ولن أختم حياتى بمحاربة حرية الرأى

أحمد صبرى قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للإعلام مساء السبت، إنه مارس سلطاته التى نص عليها القانون والتى خولت له أحقية الأعلى للإعلام وقف النشر فى قضية تبرعات مستشفي 57357، مؤكدأ أنه لم يتغول على سلطة النائب العام.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد: "

أحمد صبرى



قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للإعلام مساء السبت، إنه مارس سلطاته التى نص عليها القانون والتى خولت له أحقية الأعلى للإعلام وقف النشر فى قضية تبرعات مستشفي 57357، مؤكدأ أنه لم يتغول على سلطة النائب العام.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد: “اتخذت هذا القرار حتى لا أقف موقف المتفرج كما أن مشروعات العمل الخيرى ستتأثر بالسلب إذا لم يتم عمل ذلك

وتابع “مش هختم حياتى أحارب حرية الرأى وأنا طول حياتى بدافع عنها”.



وأوضح أنه دهش من بيان النائب العام والذى صدر اليوم حيث أكد الييان على عدم أحقية الأعلى للإعلام بوقف النشر فى قضية تبرعات مستشفي 57357.

وأكد أن النيابة أبلغت نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بمثوله فى الغد بنيابة أمن الدولة العليا إلا أن النقيب طلب التأجيل إلى الأربعاء.



