بالفيديو.. مقلد يعلن قرار الزمالك بالانسحاب من الدوري

متابعات:أعلن علاء مقلد، المدير التنفيذي للزمالك، انسحاب النادي من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.وكان الزمالك تعادل مع فريق طنطا بنتيجة «1-1»، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء مثيرتين للجدل في المباراة، تصدى أحمد ا

متابعات:

أعلن علاء مقلد، المدير التنفيذي للزمالك، انسحاب النادي من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكان الزمالك تعادل مع فريق طنطا بنتيجة «1-1»، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء مثيرتين للجدل في المباراة، تصدى أحمد الشناوي، حارس الزمالك، لواحدة منهما، فيما سجل محمد جابر ركلة الجزاء الثانية لطنطا، ليحرز هدف التعادل أمام الزمالك.

وفي تصريحات لقناة أون سبورت، عقب المباراة، قال مقلد: أرغب في أن أعلن أن الزمالك لن يستكمل بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وتابع: الزمالك لن يستكمل الموسم الحالي من الدوري الممتاز، في ظل وجود مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، والأخطاء التحكيمية التي تشهدها البطولة.