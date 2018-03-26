بالفيديو.. معلومات جديدة عن العملات الرقمية ومدى شرعيتها

محمد رجب:بمرور الوقت ارتفعت قيمة البيتكوين فظهرت عملات رقمية أخرى مثل الإيثيرم، التريبل، تستغل نجاح البيتكوين وقيمته التي شارفت مؤخراً على العشرين ألف دولار..وظهرت العملات الرقمية لأول مرة في عام 2007 وكان ظهورها الأول يتمثل في عملة واحدة فقط سميت وقتها ولازال الأسم سارياً "بيتكوين" لم تكن قيمة

محمد رجب:

بمرور الوقت ارتفعت قيمة البيتكوين فظهرت عملات رقمية أخرى مثل الإيثيرم، التريبل، تستغل نجاح البيتكوين وقيمته التي شارفت مؤخراً على العشرين ألف دولار..

وظهرت العملات الرقمية لأول مرة في عام 2007 وكان ظهورها الأول يتمثل في عملة واحدة فقط سميت وقتها ولازال الأسم سارياً “بيتكوين” لم تكن قيمة البيتكوين حينذاك تمثل أكثر من أجزاء من السنت الأمريكي.

فلماذا ارتفعت قيمة العملات الرقمية مقابل الدولار؟ وما الاحتياطات التي اتخذتها دول مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وكوريا الجنوبية؟.. وما الوضع الحالي للعملات الرقمية في مصر؟.. والسؤال الذي اختلف عليه الجميع هل العملات الرقمية حلال أم حرام؟.. شاهد الإجابات..





