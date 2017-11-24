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بالفيديو.. مصطفى الفقي: سيناريوهات التعامل المصري في سد النهضة

خاص  قال المفكر الدكتور مصطفى الفقي،  إن مصر أكدت أن مياه النيل خطا أحمر والحكومة ذكرت أن كل الخيارات مفتوحة، مستبعدا ضربة عسكرية لسد النهضة  وأوضح في مقابلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه يحدث في مصر مساء الخميس، إن مصر …

المال - خاص 24 نوفمبر، 2017 24 نوفمبر، 2017

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خاص 

قال المفكر الدكتور مصطفى الفقي،  إن مصر أكدت أن مياه النيل خطا أحمر والحكومة ذكرت أن كل الخيارات مفتوحة، مستبعدا ضربة عسكرية لسد النهضة 

وأوضح في مقابلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامجه يحدث في مصر مساء الخميس، إن مصر  متضررة في ملف سد النهضة. 

وتابع “عند مصر خيارات كثيرة ولكن لاتزال تتمسك بالتفاهم ولا تقدم السئ، وسألجأ للمنظمات الدولية والدبلوماسية الثنائية مع دول معينة”. 

وأوضح أنه يجب على مصر تغير استراتيجها الحالية في ملف سد النهضة.

وتحدث الفقي عن إمكانية التوجه بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن. 

 ودعا السوادن إلى مراجعة موافقه

وكانت مصر جمدت المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا مؤخرا، ورفعت الأمر إلى الحكومات الثلاث


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