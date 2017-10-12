بالفيديو.. مصر تنتج نحو 12 مليار بيضة سنويا

بحسب ما صرح به عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزينيحسين رجبقال عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني، مساء الخميس، إن صناعة الدواجن صناعة من الصناعات المهمة والتي نجححت على مدار سنوات طويلة في توفير الانتاج الحيواني. وأوضح الزيني، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مق

بحسب ما صرح به عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني

حسين رجب

قال عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني، مساء الخميس، إن صناعة الدواجن صناعة من الصناعات المهمة والتي نجححت على مدار سنوات طويلة في توفير الانتاج الحيواني.



وأوضح الزيني، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc”، أن انتاج البيض يصل إلى 12 مليار بيضة سنويا، مشيرا إلى أنه في عام 2010 كان الانتاج يصل إلى 8 مليار بيضة سنويا

وقال إن إنتاج البيض شهد نموا كبيرا، فقاطع الإعلامي أسامة كمال، حديث الزيني، متسائلا: “ولأجل ذلك لا ترخص؟”

وأجاب الزيني، قائلا إن الدواجن والبيض مثل أية سلعة وأي سلعة معرضة للارتفاع والانخفاض، متسائلا: “هناك سلع كاللحوم والأسماك ترتفع أسعارها هل تعود مرة ثانية بنفس السعر القديم؟”.

واستعرض الزيني الجهود التي تبذل للاهتمام بصناعة الدواجن.