بالفيديو.. مشاداة بين لاعبي نصر حسين داي وحكم المباراة

متابعات:اشتبك الجهاز الفني والإداري وبعض لاعبي فريق نصر حسين داي الجزائري مع العراقي على القسمي حكم مباراة الأهلي وحسين داي، عقب انتهاء المباراة، بسبب اعتراضهم على عدم استكمال الوقت بدلًا من الضائع الذي احتسبه في الشوط الثانى الذي المقدر بـ 6 دقائق.واندفعت قوات الأمن إلى داخل الملعب لحماية

متابعات:



اشتبك الجهاز الفني والإداري وبعض لاعبي فريق نصر حسين داي الجزائري مع العراقي على القسمي حكم مباراة الأهلي وحسين داي، عقب انتهاء المباراة، بسبب اعتراضهم على عدم استكمال الوقت بدلًا من الضائع الذي احتسبه في الشوط الثانى الذي المقدر بـ 6 دقائق.