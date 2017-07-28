بالفيديو.. مشاداة بين لاعبي نصر حسين داي وحكم المباراة

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اشتبك الجهاز الفني والإداري وبعض لاعبي فريق نصر حسين داي الجزائري مع العراقي على القسمي حكم مباراة الأهلي وحسين داي، عقب انتهاء المباراة، بسبب اعتراضهم على عدم استكمال الوقت بدلًا من الضائع الذي احتسبه في الشوط الثانى الذي المقدر بـ 6 دقائق.
واندفعت قوات الأمن إلى داخل الملعب لحماية حكم المباراة، وبالرغم من ذلك تهجم بعض اللاعبين والجهاز الإداري على الحكم، وارتسمت علامات الحزن والغضب على مسؤولي بطل الجزائر بسبب الخسارة أمام الأهلي في الوقت القاتل، خاصة أن الفريق كان متقدماً حتى الدقيقة 74، ونجح المارد الأحمر في قلب موازين اللقاء بفوز مهم بهدفين مقابل هدف سجلهما صالح جمعة وعمرو بركات الذي حل بديلاً في الدقيقة 85.