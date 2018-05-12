بالفيديو.. مساعد وزير النقل: لا زيادة جديدة في أسعار المترو هذا العام

حسين رجبقال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، مساء السبت، إنه لا زيادة جديدة في أسعار المتروهذا العام. جاء ذلك ردا من د. شعث على سؤال الإعلامي، عمرو أديب، بشأن إمكانية زيادة أسعار المترو مجددا هذا العام، خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "ON E".وأجاب د. شعت "هذا العام لن نزود

حسين رجب

قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، مساء السبت، إنه لا زيادة جديدة في أسعار المتروهذا العام.

جاء ذلك ردا من د. شعث على سؤال الإعلامي، عمرو أديب، بشأن إمكانية زيادة أسعار المترو مجددا هذا العام، خلال حوار ببرنامج “كل يوم”، عبر فضائية “ON E”.

وأجاب د. شعت “هذا العام لن نزود مرة أخرى، لكن عندما أنظر للمدى البعيد، فقطع غيار المترو يتم استيرادها بالدولار، فهل الدولار سيظل ثابتا؟”.

وأشار إلى أن التذكرة التي قيمتها 7 جنيهات، ندفع فيها 16.44 قرش بفارق 9 جنيهات، ولو زاد الدولار بعد يومين سيكون هناك فرق أكبر.

وتابع “لكن حتى نهاية العام لا زيادة جديدة”.

وتحدث شعت خلال الحوار الذي استغرق مع أديب 48 دقيقة عن أسباب اتخاذ هذا القرار وتوقيته، داعيا المواطنين إلى الإقبال على عمل اشتراكات بالمترو حيث ستكون أرخص وأوفر لهم.

كانت وزارة النقل قررت، مساء الخميس الماضي، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتكون 3 جنيهات لأقل من 9 محطات، و5 جنيهات لأقل من 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال أكثر من عام، حيث تم زيادة من قبل تصل إلى نسبة 100 بالمئة من جنيه إلى جنيهين.

تابع اللقاء كاملا (في الدقيقة 30 الحديث عن عدم الزيادة مجددا هذا العام)



