بالفيديو.. مرعى يقود النجم الساحلى لمواجهة الأهلى فى نصف نهائى أبطال أفريقيا

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نجح اللاعب المصرى عمرو مرعى فى قيادة فريقه النجم الساحلى للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومواجهة الأهلى، بعد تسجيله هدفين، قادا النجم للفوز على أهلى طرابلس 2 / 0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “سوسة” بإياب ربع نهائى البطولة.



جاء الهدف الأول للاعب المصرى من ضربة رأسية رائعة فى الدقيقة 14، ليكون ذلك هو أول أهدافه مع النجم الساحلى منذ انتقاله إليه قادمًا من إنبى بنهاية الموسم الماضى.



وكاد مرعى أن يسجل هدفاً ثانياً بنفس الطريقة، لولا أن مدافع أهلى طرابلس أخرج الكرة إلى ركلة ركنية، قبل أن تصل لرأس مهاجم إنبى السابق، لينتهى بعدها الشوط الأول بتقدم النجم الساحلى بهدف دون رد.



وبعد دقائق من بداية الشوط الثانى نجح مهاجم إنبى السابق فى تسجيل الهدف الثانى للنجم من رأسية أخرى، ليقود الفريق التونسى للفوز بثنائية دون رد.



وكاد محمد الغنودى يسجل هدفاً لأهلى طرابلس، إلا أنه أهدر انفراداً سهلاً للغاية، وسدد الكرة بعيداً عن الشباك.



شهدت الدقيقة 88 خروج عمرو مرعى للإصابة ونزول أيمن الصفاقسى بدلا منه.



وبهذا الفوز تأهل النجم الساحلى لنصف النهائى بهدفين مقابل لا شيء فى مجموع المباراتين، بعد أن تعادل الفريقين سلبياً فى مباراة الذهاب، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية.



وضرب النجم بذلك موعداً نارياً مع الأهلى فى نصف نهائى البطولة، فى تكرار لنهائى عام 2007، حيث ستقام مباراة الذهاب فى سوسة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب فى “برج العرب” أحد أيام 20 أو 21 أو 22 أكتوبر.