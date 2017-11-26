بالفيديو..مرتضى منصور: أنا عايز أكون داعش ولكن بشرط

في إطار مهاجمته للإرهابيين منفذي الهجوم الإرهابي على مسجد الجمعة الماضيحسين رجبقال رئيس نادي الزمالك المستشار، مرتضي منصور، إنه يريد أن يتبع تنظيم داعش الإرهابي لكنه اشترط شرطا مستحيلا، رافضا الاحتفال بفوزه بمنصب رئيس النادي لحزنه على الركع السجود الذين استشهدوا خلال الهجوم الإرهابي على مسجد ال

في إطار مهاجمته للإرهابيين منفذي الهجوم الإرهابي على مسجد الجمعة الماضي





حسين رجب

قال رئيس نادي الزمالك المستشار، مرتضي منصور، إنه يريد أن يتبع تنظيم داعش الإرهابي لكنه اشترط شرطا مستحيلا، رافضا الاحتفال بفوزه بمنصب رئيس النادي لحزنه على الركع السجود الذين استشهدوا خلال الهجوم الإرهابي على مسجد الجمعة الماضي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مساء الأحد للمستشار منصور مع خالد الغندور في برنامجه المذاع على فضائية ال تي سي.



وأوضح أنه حزين للغاية على ما حدث في الهجوم الإرهابي على مسجد بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء الذي أسفر عن استشهاد 305 أشخاص، وإصابة 128 آخرين، مؤكدا أنه لم يخرج من بيته الفترة الماضية حزنا عليهم.

وقال متحديا تنظيم داعش الإرهابي: “أنا ياعم عايز أكون داعش ولكن هات لي سورة أو حديث تقول أن إنسان يصلي الجمعة في مسجد تقتله”، مضيفا “حرام.. هولاكو لم يفعل ذلك ولا أبو لهب”.

وكرر منصور هجومه على الإرهابيين متسائلا:”أنا عايز أكون داعش بس فاهمني فكرك إيه كيف تقتل طفلا وهو يبكي؟”.

ورفض الحديث عن ما حدث في انتخابات نادي الزمالك، داعيا إلى الحديث عن ما حدث للوطن من كارثة لم تحدث من قبل.



