بالفيديو.. مراد مكرم: أدرس أكثر من عمل لرمضان المقبل

أحمد حمدي:قال الفنان مراد مكرم، إنه تعلم تنظيم وقته منذ دراسته حتى يستطيع تنفيذ أكثر من عمل في يومه بشكل منتظم ودقيق.وأضاف في حديثه لـ"المال نيوز"، أنه يقوم حاليا بقراءة أكثر من سيناريو مختلف للاستقرار على الأفضل منه لرمضان 2018، مؤكدا أن الورق جاءه مبكرا عن أي سنة سابقة، وذلك أمر جيد حتى يستطيع

أحمد حمدي:

قال الفنان مراد مكرم، إنه تعلم تنظيم وقته منذ دراسته حتى يستطيع تنفيذ أكثر من عمل في يومه بشكل منتظم ودقيق.

وأضاف في حديثه لـ”المال نيوز”، أنه يقوم حاليا بقراءة أكثر من سيناريو مختلف للاستقرار على الأفضل منه لرمضان 2018، مؤكدا أن الورق جاءه مبكرا عن أي سنة سابقة، وذلك أمر جيد حتى يستطيع التمهل في اختيار الدور المناسب له بعد مشاركته في مسلسل كلبش وأرض جو رمضان الماضي.

وأشار مكرم إلى أن برنامجه الإذاعي الذي يقدمه على إذاعة نجوم إف إم حقق نجاحا جيدا، وكل حلقة قدمها كان يختار فيها نجما في مجاله سواء النجمة يسرا أو المايسترو سليم سحاب أو الكاتب مدحت العدل أو شيف شربيني أو المنتج جمال العدل أو المخرج هاني خليفة، وفي الغناء النجم يوري مرقدي ونقيب سواقين التاكسي، وكل الحلقات كانت تجذب المستمعين سواء موضوع الحلقة أو الضيف.



