بالفيديو.. مدين: أحضر لألبومي الأول والجمهور شجعني على الغناء

أحمد حمديقال الملحن مدين إنه أجل فكرة الغناء طيلة السنين الماضية والاكتفاء بالتلحين فقط لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي حتى ساعدته الظروف الفترة الماضية وشجعته دفعته للغناء .وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن الجمهور على مواقع السوشيال الخاصة به سواء فيس بوك او انستجرام او تويتر بدأ يطل

أحمد حمدي

قال الملحن مدين إنه أجل فكرة الغناء طيلة السنين الماضية والاكتفاء بالتلحين فقط لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي حتى ساعدته الظروف الفترة الماضية وشجعته دفعته للغناء .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الجمهور على مواقع السوشيال الخاصة به سواء فيس بوك او انستجرام او تويتر بدأ يطلب منه الغناء بصوته وغناء أغنيات لحنها لنجوم الغناء بصوته ايضا.

وأشار مدين الى ان الظروف خدمته الايام الماضية في غناء أغنية الاحتفال باليوبيل الفضي لنادي الفجيرة بدبي بصوته، بالاضافة أن أغنيته الجديدة للانتخابات الرئاسية التي قدمها مع النجمة الشابة هايدي موسى”صوتك فارق” وكذلك أغنيته مع النجمة الشابة ياسمين علي التي قدمها تتر لمسلسل بيت السلايف الذي قامت ببطولته النجمة بوسي ايضا ، مضيفا قلت لنفسي الظروف تخدمني لذلك لو لم اغني الان ساكون مخطا في هذا التوقيت بالتاكيد.

وكشف أنه يجهز الفترة الحالية لألبومه الغنائي الأول، وسيقوم بتسجيل أغنيات جديدة بصوته، متمنيا أن تنال اعجاب الناس، مؤكدا أن الالبوم يضم أغنيات مختلفة عن التي قدمها الفترة الماضية للجمهور.



