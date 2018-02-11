بالفيديو.. مدير أوبر: استثمر فكرتك في مصر

المال خاصقال عبداللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر فى مصر، إن اليوم المناخ أصبح مناسبا لناس كثيرة جدا لفتح شركاتها فى مصر، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار ومركز خدمات المستثمرين الجديد وفر مكانا واحدا للمستثمر لإنجاز خدماته.وأضاف فى فيديو نشرته صفحة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على موقع يوتيوب ومو

المال خاص

قال عبداللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر فى مصر، إن اليوم المناخ أصبح مناسبا لناس كثيرة جدا لفتح شركاتها فى مصر، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار ومركز خدمات المستثمرين الجديد وفر مكانا واحدا للمستثمر لإنجاز خدماته.

وأضاف فى فيديو نشرته صفحة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على موقع يوتيوب وموقع فيس بوك: “عام 2017 وفرت أوبر أكثر من 150 ألف فرصة عمل فى مصر”، وهناك استثمارات كبيرة فى مصر فى الطرق.

وتابع: “أقول لأى أحد يفكر يحسبها أنه يعمل شركة فى ريادة الأعمال.. هناك استثمارات كبيرة فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر”.

واختتم تصريحاته قائلا: “استثمر فى مصر.. استثمر فى فكرتك.. خليك واثق فى نفسك”.