رياضة

بالفيديو.. مدرب السالمية الكويتي: كوبر منحوس

متابعات:  وصف عبدالعزيز حمادة المدير لفريق السالمية الكويتي، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بـ"المنحوس"، نظرًا لخسارته معظم البطولات، قائلا:"أتمنى غزو مصر لروسيا".
28 أغسطس، 2017 28 أغسطس، 2017

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متابعات:

 وصف عبدالعزيز حمادة المدير لفريق السالمية الكويتي، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بـ”المنحوس”، نظرًا لخسارته معظم البطولات، قائلا:”أتمنى غزو مصر لروسيا”.

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