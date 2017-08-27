بالفيديو.. مدرب السالمية الكويتي: كوبر منحوس

رياضة بالفيديو.. مدرب السالمية الكويتي: كوبر منحوسمتابعات: وصف عبدالعزيز حمادة المدير لفريق السالمية الكويتي، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بـ"المنحوس"، نظرًا لخسارته معظم البطولات، قائلا:"أتمنى غزو مصر لروسيا". 28 أغسطس، 2017 28 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعات: وصف عبدالعزيز حمادة المدير لفريق السالمية الكويتي، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بـ”المنحوس”، نظرًا لخسارته معظم البطولات، قائلا:”أتمنى غزو مصر لروسيا”.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر