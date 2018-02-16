بالفيديو.. مخرج شيخ الحارة: بذلنا مجهودًا كبيرًا في البرنامج ليحقق النجاح

أحمد حمديقال المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد لبرنامج شيخ الحارة الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة، منذ فترة، إنه بذل مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل البرنامج ليظهر بشكل مميز ويحقق نجاحًا كبيرًا وواجه صعوبات بالغة فيه، لكن التعب لم يضع.من ناحية أخرى هنا أبي رعد، في تصريحات خاصة، للمال، النجمة الل

أحمد حمدي

قال المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد لبرنامج شيخ الحارة الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة، منذ فترة، إنه بذل مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل البرنامج ليظهر بشكل مميز ويحقق نجاحًا كبيرًا وواجه صعوبات بالغة فيه، لكن التعب لم يضع.





من ناحية أخرى هنا أبي رعد، في تصريحات خاصة، للمال، النجمة اللبنانية نوال الزغبي على نجاحاتها الفترة السابقة، والنجم اللبناني رامي عياش على مسلسله الأخير أمير الليل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في لبنان ومنح جوائز عديدة عنه.

وأضاف أنه يتمنى النجاح للجميع وللمصريين وكلنا نطلبه في العام الجديد 2018.

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