بالفيديو .. محمود عبدالمغني : أتمنى تقديم عمل مثل ظل الرئيس

أحمد حمديقال النجم محمود عبدالمغني لـ"المال نيوز" إنه يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "أفراح إبليس 2" مع النجم السوري جمال سليمان بعد نجاحه في رمضان الماضي في مسلسل "ظل الرئيس".وأضاف أنه يتمنى أن يقدم أعمالا ناجحة الفترة المقبلة مثل "ظل الرئيس" و"الحساب يجمع"، ويقوم حاليا بقراءة سيناريوهات عدي

أحمد حمدي

قال النجم محمود عبدالمغني لـ”المال نيوز” إنه يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل “أفراح إبليس 2” مع النجم السوري جمال سليمان بعد نجاحه في رمضان الماضي في مسلسل “ظل الرئيس”.

وأضاف أنه يتمنى أن يقدم أعمالا ناجحة الفترة المقبلة مثل “ظل الرئيس” و”الحساب يجمع”، ويقوم حاليا بقراءة سيناريوهات عديدة لاختيار الأفضل منها لرمضان 2018 ؛ لأن الورق هو الأهم وهو البطل في الأمر كله.

وأكد أنه يرى أن فيلم “الخلية” للنجم أحمد عز فيلم مميز، وأنه تعاون معه فنيا في أكثر من عمل سينمائي، كما أن وجود مخرج كبير مثل طارق العريان، وشركة الإنتاج ريماس أيضا كلها عناصر تؤهل للنجاح الكبير بالتأكيد.

