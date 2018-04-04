بالفيديو.. محمود التهامي: الإنشاد سيهيمن على الفن المصري وسأقدم موسيقى عالمية

أحمد حمديقال المنشد الديني محمود التهامي، إن الإنشاد الديني سيكون مهيمنا على الفن المصري في الفترة المقبلة، بعد تراجع مستوى باقي الفنون في مصر، لافتا إلى أنه أصبحت هناك نقابة خاصة للإنشاد الديني وله مدرسة وفكر.وكشف تهامي أنه يجهز لتقديم موسيقى عالمية روك وهاوس باللغة العربية الفصحى، عكس ما يقدمه

أحمد حمدي

قال المنشد الديني محمود التهامي، إن الإنشاد الديني سيكون مهيمنا على الفن المصري في الفترة المقبلة، بعد تراجع مستوى باقي الفنون في مصر، لافتا إلى أنه أصبحت هناك نقابة خاصة للإنشاد الديني وله مدرسة وفكر.

وكشف تهامي أنه يجهز لتقديم موسيقى عالمية روك وهاوس باللغة العربية الفصحى، عكس ما يقدمه مصطفى عاطف من لغات عالمية بموسيقى روسية ومصرية، وأقرب للروح المصرية، بسبب عبقرية الموزعين الموسيقيين في مصر.

وأوضح أنه يعتبر المنشد الشاب مصطفى عاطف ابنه من ناحية الموسيقى، مشيرا إلى أنه لم يبدأ مشواره الفني بعد، برغم نجاحه الكبير في السنوات الماضية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنه كان سيشارك عاطف في مشاريع فنية في التمثيل والإنشاد والموسيقى، لكن تعذر تحقيق ذلك لظروف سفره خارج مصر.

وأعرب الفنان عن سعادته بمستوى ألبوم مصطفى عاطف الجديد، “كأني معاك”، مؤكدا أنه كان متفائلا ومؤمنا بمدير أعماله أحمد أمين، الذي ينتقي معه كل أغنياته وموسيقاه.