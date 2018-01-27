بالفيديو.. محمد فهيم يكشف كواليس تقديمه شخصية سيد قطب في الجماعة

أحمد حمدي:قال النجم الشاب محمد فهيم إنه حرص على قراءة دواوين أشعار سيد قطب قبل تجسيد شخصيته في مسلسل الجماعة 2 الفترة الماضية منها رواية أشواك ولماذا أعدومني ومجموعة من الكتب واستدل منها على طريقة تفكيره وكيف يقوم بالتعبير عنها.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أنه تحدث عن كل شيء، الحب والثو

أحمد حمدي:

قال النجم الشاب محمد فهيم إنه حرص على قراءة دواوين أشعار سيد قطب قبل تجسيد شخصيته في مسلسل الجماعة 2 الفترة الماضية منها رواية أشواك ولماذا أعدومني ومجموعة من الكتب واستدل منها على طريقة تفكيره وكيف يقوم بالتعبير عنها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه تحدث عن كل شيء، الحب والثورة ورثاءه لقطة كانت لديه وتوفت، مضيفا انه يحب قراءة علم النفس فاستطاع فهم التفاصيل الدقيقة لشخصية سيد قطب قبل تقديمها في المسلسل.

وكشف فهيم أنه حتى الان لم يستقر على اي عمل درامي جديد لرمضان القادم لكن يقوم بتحضير عمل سينمائي وينتظر جدية شركة الانتاج في تنفيذه.



