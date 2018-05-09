بالفيديو.. محمد شرنوبي: انتظروني في «أبوعمر المصري» برمضان

أحمد حمديقال النجم الشاب محمد شرنوبي إنه الفترة المقبلة سيركز في أدواره في التمثيل بجانب الغناء أيضا.وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أنه يشارك في موسم رمضان 2018 في مسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا، وكذلك مسلسل أبوعمر المصري مع النجم أحمد عز.وأشار الشرنوبي إلى أن التجربة مع أحمد عز كانت مميز

أحمد حمدي

قال النجم الشاب محمد شرنوبي إنه الفترة المقبلة سيركز في أدواره في التمثيل بجانب الغناء أيضا.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أنه يشارك في موسم رمضان 2018 في مسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا، وكذلك مسلسل أبوعمر المصري مع النجم أحمد عز.

وأشار الشرنوبي إلى أن التجربة مع أحمد عز كانت مميزة ولا خلاف على عز ونجوميته وأدائه.

من ناحية أخرى، أعرب عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل مطرب شاب لعام 2017 في حفل الميما اوورد ميوزييك الذي أقيم بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري، مؤكدا أنه سيكون لديه حافز الأيام القادمة لبذل جهد أكبر في عمله الفني ليفوز بجوائز أخرى.

