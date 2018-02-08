بالفيديو.. محمد رياض: أجسد الداخلية في الأب الروحي 2

أحمد حمدي قال النجم محمد رياض إنه واجه صعوبات في تجسيد مسلسل كفر دلهاب، الفترة الماضية وأهمها أنه وبعض الممثلين كانوا قلقين من استقبال الجمهور للعمل لاختلاف نوعيته دراميًّا عن المسلسلات التي عرضت معه، لكن هذه المخاوف تلاشت تمامًا مع…

أحمد حمدي

قال النجم محمد رياض إنه واجه صعوبات في تجسيد مسلسل كفر دلهاب، الفترة الماضية وأهمها أنه وبعض الممثلين كانوا قلقين من استقبال الجمهور للعمل لاختلاف نوعيته دراميًّا عن المسلسلات التي عرضت معه، لكن هذه المخاوف تلاشت تمامًا مع أول أيام عرض للمسلسل.





وعن تعاونه مع النجم يوسف الشريف أكد، في تصريحات خاصة، للمال، أن يوسف يبذل جهدًا كبيرًا في عمله الفني ويركز فيه جيدًا، وأصبحت هناك كيمياء تجمعهما معًا في الأعمال الدرامية ويحبه على المستويين الفني والإنساني، وحينما يقدم يوسف الشريف مسلسلًا جديدًا يعني ذلك أنه بُذل فيه أقصى جهد من كل فريق العمل.

وكشف أنه يقوم حاليًّا بتحضير شخصيته في مسلسل الأب الروحي 2 الذي يشارك في بطولته بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، ويقوم فيه بتجسيد الداخلية، متمنيًا أن يحقق الجزء الثاني نفس مستوى النجاح.

لمشاهدة الفيديو: