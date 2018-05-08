بالفيديو.. محمد حامد: انتظروني في أعمال جديدة قريبا

أحمد حمدي:قال المنتج الموسيقي الشاب محمد حامد، إنه كان أول منتج موسيقي شاب يفوز بجائزة ميما أوورد ميوزييك عام 2012 كأفضل منتج شاب في الوطن العربي.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن ماجد حسني المسؤول عن مهرجان الميما أوورد الذي أقيم مساء أمس بإحدى فنادق القاهرة دائما يقوم بعمل مهرجانات مشرفة في

أحمد حمدي:

قال المنتج الموسيقي الشاب محمد حامد، إنه كان أول منتج موسيقي شاب يفوز بجائزة ميما أوورد ميوزييك عام 2012 كأفضل منتج شاب في الوطن العربي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن ماجد حسني المسؤول عن مهرجان الميما أوورد الذي أقيم مساء أمس بإحدى فنادق القاهرة دائما يقوم بعمل مهرجانات مشرفة في صناعة الموسيقى والفن المصري بشكل عام، لذلك يحرص على التواجد دائما في مهرجان الميما حتى لو لم يفز بجائزة معينة.

وكشف حامد أنه توقف عن الإنتاج الموسيقي الفترة السابقة بسبب أن أوضاع البلاد لم تكن جيدة في جميع المستويات، لكنه سيتعاون الفترة المقبلة مع نجم شاب.

وأوضح أن الإنتاج والصناعة تضاءلت كثيرا وأصبح النجوم يعتمدون على أنفسهم في إنتاج أعمالهم الغنائية والموسيقية الجديدة بدلا من قيام منتج معين بإنتاج الألبومات ويتم سرقة أمواله وطرح الأغنيات على الإنترنت لكن لايتكلم أحد.

وأشار أيضا إلى أن أغنية 3 دقات حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية وألبوم النجم عمرو دياب ومحمود العسيلي ورامي صبري ايضا، مؤكدا أنه سيقدم أعمالا مميزة الأيام المقبلة وهو صديقه على المستوى الشخصي.



