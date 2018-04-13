بالفيديو.. مجد القاسم: أستعد لتصوير كليب نكتة بايخة

أحمد حمديقال النجم السوري، مجد القاسم إنه يستعد لتصوير أغنيته الجديدة "نكتة بايخة" التي حملت اسم ألبومه الأخير الذي طرحه منذ فترة قصيرة.وأضاف، في تصريحات خاصة للمال، أنه أجّل تصوير الأغنية الفترة السابقة لأنه كان يبحث عن فكرة مميزة تناسب ألحان وكلمات الأغنية لكونها غير تقليدية، مؤكدا أنه سيتم ط



أحمد حمدي

قال النجم السوري، مجد القاسم إنه يستعد لتصوير أغنيته الجديدة “نكتة بايخة” التي حملت اسم ألبومه الأخير الذي طرحه منذ فترة قصيرة.

وأضاف، في تصريحات خاصة للمال، أنه أجّل تصوير الأغنية الفترة السابقة لأنه كان يبحث عن فكرة مميزة تناسب ألحان وكلمات الأغنية لكونها غير تقليدية، مؤكدا أنه سيتم طرح الكليب الخاص بها في موسم الصيف.

وأشار إلى أنه حاول في ألبومه الجديد نكتة بايخة البعد عن “مجد” الذي عرفه الناس في التسعينيات ومجاراة الموسيقى السائدة حاليا، مع الاحتفاظ بالكلمة المحترمة واللحن أيضا، أما في التوزيع الموسيقى فقد حاول أن يكون قريبا من الناس فقدم الأغنيات الشعبية والموال والطربية أيضا، وظهرالألبوم بشكل متنوع جدا.

ونفى القاسم اختفاء جيل التسعينيات الذي ينتمي له عن الساحة الفنية بسبب ظهور جيل جديد تفوق عليه، لافتا إلى أن الثورات التي اندلعت منذ سنوات اثرت على الفن وكل شي في الحياة وأصبح ما يقدم رديئا .

وتابع إن نجوم التسعينيات لم يختفوا عن الساحة كما يتصور البعض لكن حينما تستقر الامور مرة اخرى بصورة كبيرة بالتاكيد سيعود هذا الجيل للعمل الفني بقوة وافضل من السابق .