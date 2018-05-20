بالفيديو.. مجد القاسم: أتحسر على زمن الماضي في الغناء

أحمد حمدي:قال النجم السوري مجد القاسم ان الاغنية حاليا تحتاج لتسويق ودعاية كبيرة وتوفيق من ربنا لانه ممكن ان يتعب ويبذل مجهودا كبيرا في اغنية معينة ولاتحقق نجاحا.واضاف في تصريحات خاصة للمال ان الاغنيات حاليا تنتشر عبر السوشيال ميديا لكن نجاحها لايعيش طويلا لو لم تكن اغنية جيدة .واكد ا

أحمد حمدي:

قال النجم السوري مجد القاسم ان الاغنية حاليا تحتاج لتسويق ودعاية كبيرة وتوفيق من ربنا لانه ممكن ان يتعب ويبذل مجهودا كبيرا في اغنية معينة ولاتحقق نجاحا.

واضاف في تصريحات خاصة للمال ان الاغنيات حاليا تنتشر عبر السوشيال ميديا لكن نجاحها لايعيش طويلا لو لم تكن اغنية جيدة .

واكد انه يهتم بتقديم اغنية جيدة للناس حتى تصل للجمهور مضيفا انه يتحسر على ايام الماضي في صناعة الكاسيت كان الناس يشترون الالبومات اما الان يستمعون لها على هاتفهم دون اي طعم او روح .

ولفت الى ان اغنية ياست الناس التي طرحها منذ فترة حققت نجاحا جيدا كلمات ابراهيم يونس والحان شريف حمدان وتوزيع خالد عرفة واخرجها ياسر عصام ولم تاخذ سوى ايام قليلة في تنفيذها لكن حققت نجاحا كبيرا.