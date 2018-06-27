بالفيديو..مجدي عبد الغني: لا يلزمني كوبر والمهم سمعتي وأنا مش حرامي

على المصرياعترض مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، الأربعاء على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وقاطعه أكثر من مرة على خلفية غضبه مما أثير عن واقعة الحصول على ملابس المنتخب الوطني دون وجه حق.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام بشأن خروج منتخب مصر من المونديالوتحدث أبوريدة، عن واقعة مج

على المصري



اعترض مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، الأربعاء على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وقاطعه أكثر من مرة على خلفية غضبه مما أثير عن واقعة الحصول على ملابس المنتخب الوطني دون وجه حق.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام بشأن خروج منتخب مصر من المونديال



وتحدث أبوريدة، عن واقعة مجدي عبدالغني، عضو الجبلاية، الخاصة برغبته، في الحصول على ملابس المنتخب





وقال إنه استبعده من رئاسة بعثة المنتخب في روسيا، مضيفا: “مجدي عبدالغني، حاول الحصول على ملابس المنتخب، بنظام غير متبع، داخل أروقة الاتحاد “.



لينفعل عبد الغنى فى الرد قائلًا: “أنا مش حرامي لكي يتم استبعادي من رئاسة بعثة منتخب مصر”.



وأضاف “كل هذا الكلام لا يلزمني …بلا كوبر بلا … أنا المهم سمعتي أنا عند أسرة وأولاد”.





وتابع: “لم أسرق ملابس المنتخب، وقرار هاني أبوريدة، باستبعادي من رئاسة بعثة الفراعنة، كان خاطئًا”.



وأكد أنه لم يرتكب خطأ يستحق عليه عقاب.



وقال مجدي عبدالغني: “لدي نية لعقد مؤتمر صحفي، للكشف عن كافة الملابسات التي حدثت “.