بالفيديو.. مجدي الدقاق يكشف موقف الرئاسة المصرية من الحرب على اليمن

كتب – محمد رجبكشف الكاتب الصحفي مجدي الدقاق، رئيس التحرير السابق لمجلتي أكتوبر والهلال، عن موقف الرئاسة المصرية من الحرب على اليمن، وذلك خلال الندوة التي عقدها حزب التجمع مساء أمس داخل قاعة جمال عبد الناصر بمقره بوسط العاصمة القاهرة. جاءت الندوة ضمن برنامج زيارة العميد يحيى صالح، ابن



كتب – محمد رجب

كشف الكاتب الصحفي مجدي الدقاق، رئيس التحرير السابق لمجلتي أكتوبر والهلال، عن موقف الرئاسة المصرية من الحرب على اليمن، وذلك خلال الندوة التي عقدها حزب التجمع مساء أمس داخل قاعة جمال عبد الناصر بمقره بوسط العاصمة القاهرة.

جاءت الندوة ضمن برنامج زيارة العميد يحيى صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ورئيس قوات الأمن المركزي أثناء فترة حكم عبد الله صالح للجمهورية اليمنية، بهدف فك حالة التعتيم الإعلامي حول الحرب في اليمن وملابساتها.

جدير بالذكر أن الدقاق عمل لمدة ثماني سنوات كمراسل لمجلة المصور، وهي الإصدار الصحفي الرئيسي لدار الهلال المصرية خلال فترة الثمانينات بالعاصمة اليمنية صنعاء، واستطاع الدقاق خلال تلك الفترة تكوين شبكة علاقات واسعة مع أغلب الأطراف اليمنية الرسمية وغير الرسمية آنذاك.

ما الموقف المصري الذي كشفه الدقاق؟.. وما نص الحوار الذي دار بينه وبين رجال مؤسسة الرئاسة المصرية؟.. كل التفاصيل في الفيديو التالي..