بالفيديو.. ماريتا الحلاني: أي فنان يتمنى الوقوف امام عاصي الحلاني

أحمد حمديقالت النجمة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، ابنة النجم اللبناني عاصي الحلاني، إنها حينما تغني في حفل فني على المسرح بمفردها شيئا وحينما تغني أمام والدها النجم عاصي الحلاني فالأمر يختلف تماما بالنسبة لها.وأضافت في تصريحات خاصة لـ"المال" أن أي فنان يتمنى ويحلم أن يقف أمام نجم كبير مثل عا

أحمد حمدي

قالت النجمة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، ابنة النجم اللبناني عاصي الحلاني، إنها حينما تغني في حفل فني على المسرح بمفردها شيئا وحينما تغني أمام والدها النجم عاصي الحلاني فالأمر يختلف تماما بالنسبة لها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”المال” أن أي فنان يتمنى ويحلم أن يقف أمام نجم كبير مثل عاصي الحلاني، لافتة إلى أنه حينما تتوافر لها هذه الفرصة تبذل جهدا كبيرا، وتخاف كثيرًا من أن يخيب ظنه فيها، وتكون مسؤولية كبيرة عليها بالإضافة إلى أنها تكون مرتاحة نفسيا لأنها بجانب والدها مثل أي بنت مضيفة أنها تجرب حاليا الابتعاد عنه فنيا وتقديم نفسها للجمهور.

وأشارت ماريتا إلى أنه هناك فنانين من الجيل الجديد في لبنان تحبهم وتستمع لهم حسب مودها الخاص بها، وكل فنان منهم لديه شيئا مميزا يقدمه للناس.



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