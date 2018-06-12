بالفيديو.. لقاء سويدان: سعيدة بعودة غادة عبد الرازق لدراما رمضان

أحمد حمدي: قالت النجمة لقاء سويدان إنها تتابع حلقات مختلفة من كثير من المسلسلات في شهر رمضان هذا العام . واضافت في تصريحات للمال انها سعيدة بعودة النجمة غادة عبد الرازق لقمة تالقها في مسلسلها ضد مجهول. وأشارت إلى أنها معجبة بمسلسلات ليالي اوجيني وعوالم خفية وأبو عمر المصري ورحيم وغيرها من الاعمال ال

أحمد حمدي:

قالت النجمة لقاء سويدان إنها تتابع حلقات مختلفة من كثير من المسلسلات في شهر رمضان هذا العام .

واضافت في تصريحات للمال انها سعيدة بعودة النجمة غادة عبد الرازق لقمة تالقها في مسلسلها ضد مجهول.

وأشارت إلى أنها معجبة بمسلسلات ليالي اوجيني وعوالم خفية وأبو عمر المصري ورحيم وغيرها من الاعمال الدرامية في شهر رمضان.



