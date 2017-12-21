بالفيديو..لاشين: جدول الانتخابات الرئاسية لن يعلن قبل 10 يناير

متابعاتقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن إعلان الجدول النهائي للانتخابات الرئاسية المقررة في الربع الأول من 2018 "لن يتم قبل ١٠ يناير"، مشيرا إلى أنه "سيكون في مؤتمر صحفي".جاء ذلك في تصريحات نقلتها الإعلامية رشا نبيل في برنامجها «كلام تاني» مع رشا نبيل، عل

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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن إعلان الجدول النهائي للانتخابات الرئاسية المقررة في الربع الأول من 2018 “لن يتم قبل ١٠ يناير”، مشيرا إلى أنه “سيكون في مؤتمر صحفي”.







جاء ذلك في تصريحات نقلتها الإعلامية رشا نبيل في برنامجها «كلام تاني» مع رشا نبيل، على فضائية “دريم” مساء الخميس.



وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نفى الخميس، صحة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة الذي تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وما تردد عن انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من إصداره.



