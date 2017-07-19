رياضة

بالفيديو .. كل ما قدمه حجازي في أول مباراة مع ويست بروميتش

المال - خاص فاز ليستر سيتي على ويست بروميتش ألبيون، بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بالتعادل الإيجابي 1-1.وشهدت المباراة المشاركة الأولى لأحمد حجازي مع ويست بروميتش ألبيون، بعد انتقاله إليه قادمًا من النادي الأهلي على س
19 يوليو، 2017 19 يوليو، 2017

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المال – خاص 

فاز ليستر سيتي على ويست بروميتش ألبيون، بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لأحمد حجازي مع ويست بروميتش ألبيون، بعد انتقاله إليه قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتدى «حجازي» القميص رقم 26 مع ويست بروميتش خلال المباراة.

وقدم «حجازي» مستوى جيدا نسبيًا مع ويست بروميتش، قبل أن يقوم توني بوليس، المدير الفني للفريق، باستبداله في الدقيقة 66 من المباراة.

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