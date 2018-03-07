بالفيديو.. قطان: تأجيل القمة العربية في الرياض إلى أبريل المقبل

متابعات أعلن وزير الدولة السعودي للشئون الدول الأفريقية أحمد قطان أن القمة العربية المقبلة في دورتها الـ29 ستعقد في العاصمة السعودية "الرياض" في شهر إبريل المقبل ، مشيرا إلى أن هناك مشاورات تجري حاليا بين الدول العربية لتحديد تاريخ انعقادها.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير أحمد قطان

متابعات

أعلن وزير الدولة السعودي للشئون الدول الأفريقية أحمد قطان أن القمة العربية المقبلة في دورتها الـ29 ستعقد في العاصمة السعودية “الرياض” في شهر إبريل المقبل ، مشيرا إلى أن هناك مشاورات تجري حاليا بين الدول العربية لتحديد تاريخ انعقادها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير أحمد قطان مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء اليوم الأربعاء في ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت برئاسة السعودية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط



