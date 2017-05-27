بالفيديو.. فنان لبناني: برنامج مقالب هاني رمزي مفبرك

اتهم الفنان اللبناني جو رعد، الفنان هاني رمزي، بالكذب وتضليل الرأي العام من خلال فبركة برنامج المقالب “هاني هز الجبل”، الذي يقدمه على شاشة الحياة، في رمضان.

وكشف الفنان اللبناني، من خلال فيديو له، نشره عبر حسابه على موقع “twitter”، أنه يتم الاتفاق مع الضيف قبل تصوير البرنامج، حسبما تم معه بعدم اتصل به فريق الإعداد – على حد قوله.

وقال جو: “إنه تم التواصل معه من قبل إحدى الصحفيات، وطلبت منه المشاركة في البرنامج الذي يتم تصويره في لبنان، على أن يقوم بالتمثيل كأنه لا يعرف المقلب ويشعر بالرعب ويُظهر هذا الشئ من خلال الصراخ وتعابير الخوف لكي يبدو الأمر حقيقيا”.

وتابع: “وافقت على التصوير واتفقت معهم، ولكن تم تأجيل التصوير لأكثر منه مرة، بعدها بدأت أفكر لماذا يكذب على الجمهور في شهر مثل شهر رمضان الكريم وهو شهر الصدق، وقررت التراجع عن تصوير الحلقة”.

ووصف جو هذه النوعية من البرامج بأنها “تافهة” ولا يجب أن تكون موجودة على الشاشات، ولا أحد يصدق أو حتى يظهر بها.

