بالفيديو.. فريال يوسف: أتمنى العودة للدراما والسينما المصرية قريبا

أحمد حمديقالت النجمة التونسية فريال يوسف إنها تشتاق للدراما المصرية كثيرا، واعدة الجمهور بالعودة قريبا بعمل مميز.وأضافت في تصريحات خاصة لـ"المال": أتمنى أيضا أن أعود بعمل سينمائي كبير الفترة القادمة للجمهور المصري، مشيرة إلى أنها منذ آخر أفلامها السينمائية "خطة بديلة" الذي قدمته مع النجم خالد ا



أحمد حمدي

قالت النجمة التونسية فريال يوسف إنها تشتاق للدراما المصرية كثيرا، واعدة الجمهور بالعودة قريبا بعمل مميز.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”المال”: أتمنى أيضا أن أعود بعمل سينمائي كبير الفترة القادمة للجمهور المصري، مشيرة إلى أنها منذ آخر أفلامها السينمائية “خطة بديلة” الذي قدمته مع النجم خالد النبوي وفيلم جمهورية إمبابة لم تقدم أفلاما سينمائية جديدة.

وأشارت يوسف إلى أنها عرضت عليها سيناريوهات سينمائية عديدة الفترة الماضية لكن لم تشعر أن فيها شيئا مميزا تبحث عنه لتقديمه للناس لافتة إلى أنها بدأت في السينما المصرية بفيلم “بالألوان الطبيعية” مع المخرج الكبير أسامة فوزي وشركة إنتاج مميزة.

ونوهت إلى أن السينما المصرية بالنسبة لها يعني التريث في الاختيارات ولو لم تجد عملا سينمائيا مناسبا الفترة القادمة لن تتواجد فيها.