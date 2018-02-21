بالفيديو.. فرحة أهالي مطاي بافتتاح فرع لهايبر ماركت بالمنيا

محمد مجدي: رصدت عدسة "المال"، فرحة أهالي مركز مطاي بمحافظة المنيا، بقيام وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، وقيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، افتتاح أول فرع استهلاكي "هايبر ماركت"، تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة،…

محمد مجدي:

رصدت عدسة “المال”، فرحة أهالي مركز مطاي بمحافظة المنيا، بقيام وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، وقيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، افتتاح أول فرع استهلاكي “هايبر ماركت”، تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

ويطرح الفرع الاستهلاكي السلع الغذائية، والاستهلاكية، واللحوم، والدواجن، والمنظفات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنحو 20%.

ويشار إلي أن وزير التموين قام أمس الإثنين، بجولة تفقدية في محافظة المنيا، إفتتح خلالها صومعة بني مزار بسعة تخزينية 500 ألف طن قمح، وافتتاح فرع إستهلاكي تابع للمصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلي تفقد مصنع السكر بأبو قرقاص، التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية.



