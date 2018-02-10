بالفيديو..فتاة مارثوان أسوان تحكي قصة تحولها لنجمة بمواقع التواصل

في أول ظهور إعلاميحسين رجبكشفت الطفلة مروة حسن بطلة ماراثون أسوان، في أول ظهور إعلامي لها تفاصيل فوزها الذي أثارت صوره وهي تجرى حافية القدمين تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصفت في تقرير لوكالة رويترز للأنباء بأنها صارت "نجمة". وقالت مروة في حوارها مع الإعلامية إ

في أول ظهور إعلامي





حسين رجب



كشفت الطفلة مروة حسن بطلة ماراثون أسوان، في أول ظهور إعلامي لها تفاصيل فوزها الذي أثارت صوره وهي تجرى حافية القدمين تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصفت في تقرير لوكالة رويترز للأنباء بأنها صارت “نجمة”.



وقالت مروة في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج “مساء DMC” على قناة “DMC” مساء السبت، إنها تمكنت من المشاركة في المسابقة عقب استئذان أحد المنظمين، وخلعت حذائها وجرت وفازت بالمركز الأول في الماراثون الذي تم تنظيمه لصالح مستشفى يعقوب للقلب.



وتحدثت عن أمانيها، وأحلام إخوتها، والظروف الصعبة التي تعيشها، وعن اعتيادها الجري.

وكانت مروة حديث الوكالات الغربية مؤخرا، حيث نقلت وكالة رويترز قصة عن فوزها قائلة إن مروة التي لم يتجاوز عمرها الـ10 أعوام، تتحولت إلى نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.



وأشارت تقارير عديدة إلى أن القصة بدأت، حينما شاهدت مروة، بائعة المناديل الصغيرة السن، مجموعة من الأطفال المماثلين لها في السن يقفون صفاً على كورنيش النيل في مدينة أسوان، يستعدون لممارسة رياضة “الركض” في ماراثون خيري نظمته مستشفى “مجدي يعقوب” لجراحات القلب مؤخرا.

وتمكنت مروة من الركض مسافة 1 كيلومتر، وأنهته في المركز الأول، متفوقة على عدد كبير من أقرانها بنين وبنات، الذين وصل عددهم إلى 900 مشارك من 29 دولة، بينهم الطبيب والجراح الشهير، مجدي يعقوب.







